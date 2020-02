Sinnvoll für die Verbesserung des Unterrichts : Wenn Schüler Lehrer bewerten…

Düsseldorf Unser Kolumnist hat ein „Zeugnis“ bekommen und freut sich über das Feedback. Seine Mutter hat es sogar unterschrieben.

Ich erinnere mich an den Mathe-Unterricht vor zwei Wochen in meiner 5. Klasse. Noch vor der Begrüßung stürmen zwei Schülerinnen aufgeregt auf mich zu: „Herr Runte, Herr Runte! Wir haben etwas für Sie!“ Freudestrahlend überreichen sie mir ein Zeugnis für „Herrn Runte(r) von der Mathe“. Ich muss lachen, hätte ich doch diesen Wortwitz nicht erwartet. Zudem benoten mich die Schüler in meinen Fächern Mathe und Sport mit „sehr gut“, auch das Arbeitsverhalten wird gelobt! Ich bedanke mich herzlich, spreche meine Wertschätzung aus und stecke es in die Schultasche.

Wenn man an Bewertungen und Zeugnisse denkt, liegt es zunächst nahe, über deren Daseinsberechtigung im Hinblick auf Schüler zu sprechen. Häufig wird dabei vergessen, dass einen dieses System auch während der Ausbildung bzw. im Studium begleitet und dass es auch nach dem Abitur oder dem Abschluss nicht Vorbei ist mit dem Lernen und den Noten. Selbst nach dem Studium steht man in der Schule zunächst als Referendar unter ständiger Beobachtung eines Ausbildungslehrers und hält zusätzlich viele (bewertete) Unterrichtsbesuche vor Fachleitern ab, um vom Seminar und der Schule letztlich eine Note zu erhalten.

Diese Art der Beobachtung erhalte ich als „fertiger“ Lehrer nun nicht mehr. Man könnte meinen, ich bräuchte keine Noten mehr. Oft wird dabei vergessen, dass das Bewertungssystem auch mir als Lehrer sinnvolles Feedback gibt. Dieses kann ich mir selbst nach jeder Unterrichtsstunde geben und reflektieren, welche Aspekte sinnvoll waren bzw. an welchen noch einmal gearbeitet werden müsste. Zudem habe ich 24 Schüler als Hauptakteure des Unterrichts, die von diesem Feedback profitieren sollen. Sie sind es nun, die mir nach (oder sogar schon in) meiner Stunde ehrliches Feedback geben können. Häufig werden so Punkte offenbart, auf die ich mich in meiner Selbstreflexion noch nicht konzentriert oder in Betracht gezogen habe.