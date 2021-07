Radfahren in Düsseldorf : Lastenräder bekommen Parkplätze

Lastenräder nehmen beim Parken viel Platz in Anspruch, hier eine Situation in Düsseldorf-Flingern. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der erste Platz an den Abstellanlagen soll für sie reserviert werden. Schilder sollen darauf hinweisen, die werden im Laufe des Sommers montiert.

Immer mehr Düsseldorfer wollen sich ein Lastenrad kaufen und stellen Förderanträge bei der Stadt. In den vergangenen drei Wochen haben weitere 150 Menschen einen Zuschussantrag gestellt. Seit dem Start des Förderprogramms „Lastenräder“ am 1. Juni sind damit bereits 1302 Anträge eingereicht worden, der Etatposten wurde auf zwei Millionen Euro verdoppelt. Die Anträge werden nach Termin des Eingangs bearbeitet, heißt es von der Stadt, „die ersten Bescheide wurden bereits erteilt“.

Die Lastenräder benötigen an den Fahrradständern relativ viel Platz. Oft sieht man sie in den Gehweg ragen, weil sie am Ende des Gestänges einer Anlage noch irgendwie platziert wurden. Nun sollen Stellplätze für Lastenräder ab diesem Sommer in die Initiative „Fahrradstellplätze für Düsseldorf“ integriert werden. Jeweils der erste Bügel wird mit einem Hinweisschild zum Lastenradparken versehen. So soll Platz für die raumgreifenden Räder reserviert werden.