Räume fertig Kinder-Notbetreuung „Eulenbande“ startet im Landtag

Bastelsachen, Spielzeug und eine Kuschelecke: An diesem Mittwoch öffnet erstmals die Notbetreuung für Kinder im Düsseldorfer Landtag. In der „Eulenbande“ sollen laut einem Sprecher an Plenartagen bis zu zehn Kinder unterkommen. Betreut werden dürfen zunächst nur Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Fraktionen und der Verwaltung. Abgeordnete können ihren Nachwuchs noch nicht abgeben. Dafür muss erst ein Gesetz geändert werden.