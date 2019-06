Japanische Tradition : Kyudo-Verein praktiziert Bogenschießen als Meditation

Düsseldorf Die Technik des richtigen Schießens ist seit dem 17. Jahrhundert überliefert. Beim Kyudo geht es darum, diese Kunst zu perfektionieren. Einmal in der Woche trainieren die Schützen von Koko Kyudo in Düsseldorf, um immer schönere Schüsse abgeben zu können.

Einmal in der Woche trainieren die Sportler des Vereins Hoko Kyudo in einer Turnhalle an der Fuldaer Straße. Zu Beginn meditieren sie vor einem improvisierten Altar im Halbkreis, während Räucherstäbchen den charakteristischen Turnhallen-Geruch vertreiben. Erst danach zeigt Dmoch die Technik. Anschließend beginnt das Üben: Anfänger schießen auf eine Strohmatte aus nur wenigen Schritten Entfernung, die erfahrenen Schützen nutzen die ganze Länge der Halle. „Wenn die Technik stimmt, trifft der Schuss auch das Ziel“, sagt Walter Dmoch.

Kontakt Trainingszeiten und weitere Informationen gibt es per Mail an dmoch@hoko-kyudo.de oder per Anruf unter 0211 745993. Weitere Infos unter www.hoko-kyudo.de.

Das Training ist eine stille Angelegenheit. Die Anfänger werden von den erfahrenen Schützen im Flüsterton angeleitet, sie lernen zunächst die grundlegenden Haltungen, bevor der erste Schuss fällt. Die übrigen Sportler schießen abwechselnd auf die Ziele, jeder ist vollkommen konzentriert, nur das Zischen der Bambuspfeile hallt in der Sporthalle wider. Lediglich zehn bis 30 Schuss gibt jeder Sportler im Training ab, jeden davon in möglichst vollendeter Form.

Einen festen Stand einnehmen, das Ziel im Blick haben und im rechten Moment loslassen – all das lerne man beim meditativen Kyudo, so Dmoch. „Und nicht nur im wörtlichen Sinne“, setzt der Schütze lachend hinzu. Der Sinn des Sports sei, die auf diese Weise gelernten Fähigkeiten auch im Alltag anzuwenden.

Die Tradition des Kyudo stammt aus Ostasien. Ihren Ursprung hat sie in Japan, wo in Friedenszeiten die Krieger Meditation und Waffentraining miteinander verbanden. Andere Einflüsse kamen aus Indien und China und bildeten so die überlieferte Form, die von verschiedenen Schulen mit kleinen Unterschieden in Ausführung und spiritueller Begründung gelehrt wird.