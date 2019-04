Marode Kunstwerke : CDU will wissen, was aus den Flossis wird

Düsseldorf Die „Flossis“ wurden vor rund einem Jahr eingelagert. Seitdem ist es still um die Kunstwerke geworden. Die CDU will sich damit nicht abfinden.

Was ist eigentlich aus den „Flossis“ geworden? Das fragt sich die CDU-Ratsfraktion und hat eine Anfrage für den Kulturausschuss eingereicht. Denn es ist schon rund ein Jahr her, seit die bunten Plastikfiguren von den beiden Hausfassaden im Medienhafen abgenommen wurden, an denen sie seit 2002 gehangen hatten. Der Grund war, dass die maroden Skulpturen zu zerbrechen drohten. Das Kulturamt ließ die 29 Figuren der Künstlerin Rosalie einlagern und wollte den Zustand und den Umfang einer möglichen Sanierung prüfen. Seitdem ist es still um die Kunstwerke geworden. Die CDU hatte damals vergeblich gefordert, dass sie aus den Mitteln für „Kunst am Bau“ saniert werden. Die Ratsmehrheit wollte diese Lösung nicht mittragen und verschob die Entscheidung. Von der CDU heißt es nun, man bedaure das Verschwinden der „Flossis“, die „für Düsseldorf und den Medienhafen identitätsstiftende Bedeutung“ hätten. Die Fraktion wolle sich nicht damit abfinden, dass die Werke – deren künstlerische Qualität kontrovers diskutiert wird – in einem Lager verschwinden. Die CDU will auch wissen, wann sich die Kunstkommission mit den „Flossis“ befasst. Die Sitzung ist für den 9. Mai terminiert.