Mein Gesundheits-Rezept : Mit der Kamera in der Hand entspannen

Düsseldorf Das Fotografieren hilft Krankenpfleger Carsten Brunkow-Novotny dabei, den Alltagsstress hinter sich zu lassen.

Seit inzwischen 24 Jahren bin ich in der Gesundheitsbranche tätig, und zwar in verschiedenen Positionen in unterschiedlichen Krankenhäusern, zurzeit im Herzkatheterlabor einer Düsseldorfer Klinik. Die Arbeit macht mir großen Spaß, aber sie ist auch anstrengend. Deshalb war es mir immer sehr wichtig, außerhalb des Jobs abschalten und mich entspannen zu können – um gesund und fit zu bleiben und dem oftmals doch recht stressigen Alltag im Krankenhaus standzuhalten. Für mich geht das am besten, wenn ich meinem Hobby nachgehe – dem Fotografieren. Leidenschaftlich gern bin ich mit meiner Kamera in der Hand an den unterschiedlichsten Orten unterwegs, erkunde die Gegend und entdecke dabei immer wieder Neues.