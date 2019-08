Krankhaftes Übergewicht : Hilfe beim Umbetten von Übergewichtigen

Düsseldorf Ein neues Umbettungssystem hilft am St. Martinus-Krankenhaus bei Patienten bis zu 544 Kilogramm.

Seit 1992 unterstützt der gemeinnützige Freundeskreis der Klinik die Einrichtung mit guten Ideen, aber eben auch finanziell. Die Krankenhausleitung stellt dem Vorstand des Freundeskreises regelmäßig Projekte vor; der Vorstand entscheidet in letzter Instanz über den tatsächlichen Einsatz der erhaltenen Spendengelder. „Wann immer es möglich ist, investieren wir in moderne medizinisch-technische Geräte und Apparaturen, die einen Mehrwert für das Haus und die Patienten darstellen. Die Neuanschaffungen sollen zum Beispiel dazu beitragen, dass Untersuchungen schneller, genauer in der Diagnosestellung oder angenehmer für den Patienten durchgeführt werden können“, sagt Stefan Erfurth, der Kaufmännische Direktor des Krankenhauses. „Es freut mich sehr, dass mithilfe des Fördervereins in ein äußerst sinnvolles Gerät investiert werden konnte, welches dazu beiträgt, die Leistungen des Hauses weiter zu verbessern“, sagt Stephan Schmitz, Geschäftsführer des Freundeskreises.