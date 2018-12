Düsseldorfer Konzern: Metro will Real im Frühjahr als Ganzes verkaufen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Handelsriese Metro will beim Verkauf seiner Supermarktkette Real keine Rosinenpickerei einzelner Investoren zulassen. Metro werde Real nur als Ganzes verkaufen.

Das unterstrich Metro-Chef Olaf Koch am Donnerstag in Düsseldorf. Nur einzelne Standorte werde er nicht abgeben. In Medienberichten hatte es zuvor geheißen, der US-Onlineriese Amazon sei an einzelnen Real-Märkten interessiert.