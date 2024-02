Familienbetrieb an der Kö Düsseldorfer Feinkost-Metzgerei Ludwig ist insolvent

An der Derendorfer Straße in Pempelfort (seit 1999) und in der Kö-Galerie (seit 2006) hatte Ludwig jeweils Standorte mit langer Tradition. Deren Aus wird auch in der Facebook-Gruppe „Pempelfort“ bedauert: „Gerade die Filiale in der Derendorfer Straße war so wichtig für die älteren Bewohner im Viertel“, heißt es in einem Beitrag von Donnerstag.