Düsseldorfer Königsallee Fassade an der Trinkaus-Bank wird abgebaut

Jetzt geht es mit dem zweiten großen Bauprojekt an der Königsallee merklich voran. In den letzten Monaten wurde ein paar Meter weiter südlich die halbe Commerzbank dem Erdboden gleichgemacht, jetzt aber wird auch an der alten Zentrale von HSBC Trinkaus deutlich, dass der Komplex eine neue Zukunft haben soll. Die Fassade ist an der Trinkausstraße komplett und an der Breite Straße teilweise eingerüstet. Sie wird mit den Granitplatten zurückgebaut. Die 3500 Platten werden an anderer Stelle wiederverwendet.