Dominikanerorden in Düsseldorf Ein Kloster – mitten in der Altstadt?

Eine Morgenmesse bieten die Dominikaner in der Altstadt ganz bewusst nicht an. Stattdessen gibt es werktags um 12 Uhr eine Mittagsmesse, abends um 18 Uhr eine weitere, sonntags sogar drei. „Mittags verbinden das viele mit dem Einkauf oder dem Essen gehen“, sagt Pater Elias. „Kirche muss auch schauen: Was brauchen die Menschen?“ In Düsseldorf seien das eben etwas modernere Messezeiten. „Nicht immer ist das Traditionelle auch zeitgemäß.“