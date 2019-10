Aktionstag : „Fledermaus“ soll Blinden bei Orientierung helfen

Düsseldorf Zur bundesweiten „Woche des Sehens“ zeigt das Marienhospital ein neues optisches Ortungssystem.

Das neue technische Hilfsmittel ist der Höhepunkt beim Aktionstag am Dienstag, 8. Oktober, 13 bis 17 Uhr. Im Eingangsfoyer informiert an diesem Tag eine Ausstellung über neue technische Hilfen, die inzwischen bei Sehschwäche angewendet werden. Begleitet wird die Ausstellung von medizinischen Fachvorträgen. Ab 15 Uhr hält das Ärzte-Team der Klinik für Augenheilkunde am Marienhospital Vorträge, unter anderem zu „Behandlungsmöglichkeiten bei Grauem Star“, über „Minimalinvasive Konzepte der Glaukom-Therapie“ und zu „Vorsorge, Diagnostik und Therapie der altersbedingten Makuladegeneration“. Die Vorträge finden ab 15 Uhr in der Kapelle des Krankenhauses an der Rochusstraße 2 statt. Die Veranstaltung zur „Woche des Sehens“ ist ein Angebot des Blinden- und Sehbehindertenvereins Düsseldorf e. V., zusammen mit der Klinik für Augenheilkunde am Marienhospital. Angesprochen sind Betroffene, deren Angehörige und interessierte Laien. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.