Krankenhaus will neue Wege gehen : Düsseldorfer Klinik startet neuen Patientenservice

Düsseldorf Die Schön-Klinik in Heerdt sucht für einen neuen Ansatz in der Patientenversorgung Helfer. Initiator des Projekts ist der Ärztliche Leiter der Interdisziplinären Notaufnahme, Ammar Ghouzi.

(semi) Die Schön-Klinik will Patienten ab der zweiten Jahreshälfte einen neuen Service bieten – und sucht dafür jetzt noch freiwillige Helfer. Mit einem lokalen Kooperationspartner, dessen Name noch nicht verraten wird, soll es darum gehen, Patienten während des Klinikaufenthaltes in Heerdt die Möglichkeit zu bieten, an die frische Luft zu kommen. Hierfür sucht die Klinik nun motivierte Personen, die Spaß an der Bewegung und an dem Umgang mit Menschen haben. Eine allgemein gute körperliche Fitness sei Voraussetzung für die Teilnahme an diesem neuen Projekt.