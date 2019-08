Charity : Klinik-Mitarbeiter rudern gegen Krebs

Düsseldorf An der Benefiz-Regatta am 31. August werden zwei Teams der Kaiserswerther Klinik teilnehmen.

(semi) Wenn am 31. August mehr als 100 Teams im Viererboot an den Start der Regatta gehen, werden auch zwei Teams des Florence-Nightingale-Krankenhauses dabei sein. Dass das Krankenhaus Mitarbeiter in den Wettkampf schickt, ist eine weitere Form, das Event zu unterstützen. Sponsor von „Düsseldorf am Ruder für Menschen mit Krebs“ ist das Krankenhaus schon.