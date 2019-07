Umweltprojekt : Kita-Kinder werden zu kleinen Forschern

Die Kita-Kinder waren zu Besuch im „Haus der kleinen Forscher“ des Umweltinfozentrums am Rheinufer . Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Spielerisch erkundeten Kinder im „Haus der kleinen Forscher“ Technik, Kräfte und Wirkung.

(ctri) Mit vier Jahren ist Aaron schon ein kleiner Ballistik-Experte. „Wenn ich hier hinten ganz besonders stark ziehe, fliegt die Kugel am weitesten“ , erklärt der Vorschüler, bevor er seinem „Geschoss“ aus Knete nachjagt, um es wieder zu verwenden. Das kleine Katapult, bestehend aus einem Eisstiel, Gummiband und Bleistift ist schnell wieder geladen. Viel Zeit zum Erklären möchte er nicht verschwenden, schließlich fechtet er gerade ein heftiges Duell mit seinen Freunden aus der Kita-Gruppe aus. Wessen Geschoss mehr Meter im Flug auf der Rheinuferpromenade vor dem Umweltinfozentrum hinter sich legte, hat gewonnen.

Manche Kinder der Kindertagesstätten Gladbacher Straße und Fürstenwall wollten es lieber ein bisschen ruhiger angehen. Aber auch sie durften basteln, denn zum Auftakt „Technik, Kräfte und Wirkung“ der Ferienreihe „Haus der kleinen Forscher“ waren nicht nur Hebelkräfte Gegenstand der Untersuchung. Unter Anleitung der Diakonie-Fachberaterin Cornelia Großer widmeten sich die anderen Kinder einem schwierigen Balance-Akt. Doch damit der „Seiltänzer“ – wahlweise bestehend aus mit Gabeln verbundenen Korken oder Knetkugel-Zahnstocher-Gebilden – auf der angespannten Kordel bleibt, müssen die beiden Füße perfekt austariert werden. „Wenn du mehr Gewicht an eine Seite hängst, musst du auch genauso viel auf die andere Seite hängen“, erklärt Großer der kleinen Alicia. So ganz versteht die Vorschülerin noch nicht, wie die Physik an dieser Stelle genau wirkt. Doch beim „Haus der kleinen Forscher“ geht es zunächst einmal darum, dass die Kinder die naturwissenschaftlichen Phänomene spielerisch erforschen können.