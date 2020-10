Kleine Forscher in Düsseldorf : Mit der selbst gebauten Murmelbahn zum Forschersieg

Düsseldorf Die Kita Schwanenspiegel wurde Landessieger beim Wettbewerb „Forschergeist 2020“. Bundesweit beteiligten sich 651 Kindertagesstätten an dem Projekt.

Begonnen hatte alles im vergangenen Jahr mit einer ganz gewöhnlichen Murmelbahn, die eine Mitarbeiterin der Kita „Schwanenspiegel“ mitgebracht hatte. Sie setzte die Phantasie der Kinder in Gang. Deren Botschaft an die Betreuer: „So etwas wollen wir selber machen.“ Bei diesem Wunsch sollte es nicht bleiben.

„Zwei Mitarbeiter fanden den Vorschlag gut und setzten die Idee prompt in die Tat um“, sagt Martina Pfister, die die Einrichtung an der Kavalleriestraße leitet. Das Besondere an dem Projekt: Die Bahn sollte komplett aus Alltagsmaterialien zusammengesetzt sein. „Toilettenpapier-Rollen, Stroh, Kartons, leere Flaschen, ganz verschiedene Sachen kamen zum Einsatz“, sagt Pfister. Bis zu zehn Kinder aus den beiden Ü-3-Gruppen machten mit. Die Kita arbeitet mit einem teil-offenen Konzept, gruppenübergreifende Arbeit gehört dazu.

Der Einsatz der Jungen und Mädchen hat sich gelohnt. Denn die Einrichtung, deren Träger das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) in Berlin ist, hat mit der in Eigenregie konstruierten Murmelbahn etwas Außergewöhnliches erreicht. „Wir sind Landessieger Nordrhein-Westfalen beim Kita-Wettbewerb ,Forschergeist 2020’ und freuen uns darüber natürlich riesig“, sagt die Leiterin.

Mit dem Preis würdigt die Jury auch das Gesamtkonzept der Düsseldorfer Kita. Denn die bildet ihre Mitarbeiter kontinuierlich fort. „Seit März sind wir ein Haus der kleinen Forscher, dazu gehört unter anderem, dass mindestens zwei Fachkräfte in 24 Monaten an zwei Fortbildungsangeboten teilnehmen“, erläutert Pfister. Zum Konzept gehört auch ein Forscherraum. „Messbecher, Pipetten, ein Experimentier-Tisch, Magnete, Waagen und ein Mikroskop stehen dort“, erklärt die Pädagogin. Doch der eigentliche Höhepunkt in diesem Raum ist ein Haus für die vier afrikanischen Riesenschnecken, die in der Kita leben. „Die waren mal so groß wie ein 50 Cent-Stück. Jetzt sind sind sie zehn bis 15 Zentimeter groß und begeistern unsere Kinder jeden Tag“, berichtet Pfister.