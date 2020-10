Gemeinden in Düsseldorf : Kirchen geben immer mehr Gotteshäuser auf

Die Christuskirche wird zu einem neuen Zentrum für die Jugend. Im Bild: Pfarrer Martin Fricke (l.) und Nils Davidovic, Leiter der Jugendkirche. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düssseldorf Seit 2001 haben die Protestanten 20 von 49 Kirchen entwidmet. Bei den Katholiken waren es drei. Oft reißt der Rückzug Wunden. Warum der Schrumpfungsprozess trotzdem eine Chance sein kann.

Von Jörg Janssen

Mit der Entwidmung der Heilig-Geist-Kirche in Urdenbach am heutigen Samstag gibt die evangelische Kirche in Düsseldorf ihr 13. Gotteshaus innerhalb von fünf Jahren auf. „Wir müssen uns fokussieren, die Kräfte bündeln, damit Gemeinden ihre Strahlkraft behalten“, sagt Martin Fricke, Pfarrer und Synodalassessor im Kirchenkreis der Landeshauptstadt. Änderungen stehen auch in der katholischen Kirche bevor. Bislang ist dort die Profanierung von Gotteshäusern aber noch die Ausnahme. Der Schrumpfungsprozess, der auch zu immer größeren Gemeinden führt, stellt die Gläubigen auf eine harte Probe. Nicht alle kommen mit dem eingeschlagenen Weg zurecht.

In der evangelischen Kirche hatte die Aufgabe von Gotteshäusern schon vor 20 Jahren begonnen. Zwischen 2001 und 2014 wurden bereits sieben Kirchen aufgegeben, in den vergangenen fünf Jahren folgten noch 13 weitere (siehe Info). „Ich verstehe diese Entscheidungen, so schmerzhaft sie sind, auch als Relativierung des kirchlichen Baubooms in den 1960er Jahren“, sagt Fricke. Von kommender Woche an wird es in Düsseldorf dann noch 29 evangelische Kirchen geben, in denen regelmäßig Sonntagsgottesdienst gefeiert wird.

Info Der Rückzug betrifft das gesamte Stadtgebiet Aufgaben Nach Angaben des Kirchenkreises wurden von 2015 bis 2020 diese Gotteshäuser entwidmet bzw. umgenutzt: Zionskirche (Derendorf), Pauluskirche (Unterrath), Matthiaskirche (Lichtenbroich), Philippuskirche (Lörick), Thomaskirche (Mörsenbroich), Christuskirche (Oberbilk), Versöhnungskirche (Flingern), Lukaskirche (Lierenfeld), Jakobuskirche (Eller), Apostel- und Gnadenkirche (Gerresheim), Bruderkirche (Bilk) sowie Heilig-Geist-Kirche (Urdenbach).

Deutlich zurückhaltender ist bislang die katholische Kirche mit dem Thema umgegangen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden im Düsseldorfer Stadtgebiet drei Kirchen aufgegeben: Christ König in Oberkassel, St. Anna in Niederkassel sowie St. Laurentius in Holthausen. Weiter als Gotteshaus wird die Bunkerkirche in Heerdt genutzt: Hier hat sich die katholische Kirche zugunsten der Kopten zurückgezogen.

Derzeit gibt es in Düsseldorf 67 katholische Kirchen in 15 Seelsorgebereichen – noch. „Der bereits eingeschlagene pastorale Zukunftsweg wird aber auch beim Thema Gotteshäuser nicht Halt machen, bis zum Jahr 2030 werden sicherlich einige weitere Kirchen profaniert und Immobilien abgebaut werden. Wir sind hier erst am Anfang der Diskussion“, sagt Stadtdechant Frank Heidkamp.

Beide Kirchen legen Wert darauf, dass die Gebäude beziehungsweise die nach einem Abriss frei werdenden Grundstücke im Sinne ihres karitativen und sozialen Profils weitergenutzt werden. „Wohnungen, Tagespflegen, Kitas, Jugend- und Familienzentren gehören zu den bevorzugten Projekten“, sagt Martin Fricke. Gerade in einer Stadt, in der Wohnraum ebenso fehle wie Kita-Plätze, sei das ein guter Ansatz.

Natürlich seien die Schmerzen immer dann besonders groß, wenn – so wie beispielsweise bei der Bruderkirche – am Ende die Abrissbirne zum Einsatz komme. Deshalb freut Fricke sich, dass bei der Christuskirche in Bilk ein anderer Weg möglich ist. „Sonntägliche Gemeinde-Gottesdienste wird es dort nicht mehr geben, aber das Gebäude bleibt erhalten, weil dort ein Begegnungszentrum für die evangelische Jugend der Stadt entsteht“, sagt der Pfarrer.

Wie viel Geld die Kirche dadurch spart, dass sie sich von den Gotteshäusern trennt und auch Grundstücke verkauft, will der Seelsorger nicht beziffern. Wichtiger als die finanziellen Aspekte der Entscheidungen seien aber die strategischen. „Wir müssen frühzeitig zukunftsfähige Strukturen für lebendige Gemeinden schaffen.“

Ohne Wunden verläuft dennoch kaum einer der Loslösungsprozesse. So reagierten viele Katholiken in Niederkassel enttäuscht auf die Schließung der St. Anna-Kirche im Jahr 2016, und auch gegen die dort geplante Anschlussbebauung regte sich starker Widerstand. „Der ganze Prozess des pastoralen Zukunftswegs, der bis 2030 laufen soll, ist sehr herausfordernd, aber so wie bisher kann Kirche nicht weiter existieren“, sagt Heidkamp.

Wie tief die Wunden sein können, musste die evangelische Kirche an verschiedenen Standorten erfahren. So verließ 2017 Pfarrer Bodo Kaiser nach 22 Jahren seine Unterrather Gemeinde, weil die von ihm betreute Pauluskirche aufgegeben wurde und er diese Entscheidung für falsch hielt.

Große Kontroversen gab es auch rund um die im Januar entwidmete Bruderkirche im Düsseldorfer Süden. „Ich habe die Straße, an der die Kirche liegt, monatelang gemieden, weil es mich zu sehr belastet hat“, sagt Wilfried Hildenhagen. Andere Gemeindeglieder sprachen sogar von einer mutwilligen Zerstörung. Eine Kirche abzureißen, sei ein „no go“, noch dazu in einem Gebiet, in dem starker Zuzug erwartet werde, hieß es in einem im vergangenen Jahr verfassten Brief an den Kreissynodal-Vorstand.