Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Kioskbesitzer wegen Entführung einer 14-Jährigen vor Gericht

Düsseldorf Ein Düsseldorfer Kioskbesitzer soll ein 14-jähriges Mädchen entführt und missbraucht haben. Nur gegen die Zusage, das Mädchen solle ihn heiraten, habe er sie wieder laufen lassen.

Ihm wird angelastet, das Kind im Herbst 2017 in einer westfälischen Kleinstadt aus einer mit ihm flüchtig bekannten Familie unter einem Vorwand in sein Auto gelockt, es in ein nahe gelegenes Waldstück verschleppt und dort missbraucht zu haben. Dabei habe er, so die Anklage weiter, mehrfach ein vermeintliches Anrecht auf die Schülerin erhoben. So soll er sie als „mein Haus, mein Leben“ bezeichnet und ihr nach dem Missbrauch auf dem Rücksitz seines Autos erklärt haben: „Jetzt gehörst Du mir!“ Nur gegen die vorgetäuschte Zusage des Mädchens, dass es ihn heiraten werde, habe er sich bereit erklärt, das Kind wieder nach Hause zu bringen.