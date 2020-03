Letzte Hoffnung Spenden-Aktion : Düsseldorfer Kinderparadies droht wegen Corona das Aus

Düsseldorf Jenna Witt und ihr Mann Eduardo Diaz hatten ihr „Baby Bee“ für den Fall einer Betriebsschließung abgesichert. Die Versicherung will aber nicht zahlen. Weil sie nicht weiter wissen, haben sie jetzt sogar eine Spenden-Kampagne gestartet.

Das deutsch-amerikanische Paar weiß nicht weiter: Um den Traum von einem Spielraum zu verwirklichen, der von der Montessori- und Waldorf-Pädagogik inspiriert ist, hatten die Eheleute 40.000 Euro Kredit aufgenommen, 30.000 Euro an Eigenkapital eingebracht. Wegen der Corona-Pandemie schlossen sie ihren Betrieb dann aber am Montag, hofften auf eine Leistung ihrer Versicherung: „Wir hatten uns sogar für den Fall einer Betriebsschließung und eines Ertragsausfalls versichert“, sagt Witt. Die Versicherung hat aber abgelehnt. Eine Katastrophe für das Paar, das zwei Töchter im Alter von zwei und drei Jahren hat.

In einer E-Mail der Provinzial-Rheinland vom 17. März, die unserer Redaktion vorliegt, bittet man die beiden um Verständnis, dass man als „Versicherer im übertragenen Sinn kein brennendes Haus gegen Feuer versichern will.“ Den Betreibern stehe aus der Betriebsschließungsversicherung keine Leistung zu, „da diese Krankheit zwar ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen wurde, aber die Öffnungsklausel des Infektionsschutzgesetz bzw. auch Corona nicht ins Bedingungswerk des Vertrages“ aufgenommen worden sei. „Weil Corona erst nach Vertragsabschluss als Pandemie ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen wurde, sollen wir nichts bekommen, unfassbar“, sagt Witt. Auf Anfrage unserer Redaktion kündigt die Versicherung am Freitag an, den Fall zu prüfen und sich kurzfristig mit der Familie in Kontakt zu setzen: Die „Bandbreite des Versicherungsumfanges“ sei generell groß und reiche „von explizit mitversicherten Varianten bis zu Formulierungen, die die Folgen des Corona-Virus ausschließen“.