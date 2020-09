Fitness bei Heranwachsenden : Düsseldorfer Kinder sind beweglich

Düsseldorf Seit 2003 wird die Fitness der heranwachsenden Düsseldorfer getestet. Das Ergebnis der Reihenuntersuchungen ist positiv. Weniger Kinder als im Bundesschnitt haben Übergewicht.

Zu viele Computerspiele, zu wenig Bewegung, zu viel Pfunde auf den Rippen: So lautet ein gängiges Stereotyp über Heranwachsende im Jahr 2020. Doch die Wirklichkeit sieht – zumindest in Düsseldorf – anders aus. „Wir haben weniger übergewichtige Kinder als im Schnitt der Republik und auch die langfristige Entwicklung bei den motorischen Fähigkeiten zeigt eine positive Tendenz“, sagt Theodor Stemper.

Der Wissenschaftler von der Bergischen Universität in Wuppertal gehört zu den Initiatoren des im Jahr 2003 auf den Weg gebrachten Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung (DüMo). Kern dieses Projekts sind flächendeckende Reihenuntersuchungen, bei denen in jedem Jahr Zweit- und seit einigen Jahren auch Fünftklässler daraufhin geprüft werden, wie fit und sportlich sie sind. Das Besondere am DüMo: Es betrachtet sowohl die Entwicklung des einzelnen Kindes in seinen verschiedenen Altersstufen (Längsschnitt) als auch die Daten eines kompletten Jahrgangs (Querschnitt). „Da mehr als 95 Prozent der Schüler an den Untersuchungen teilnehmen, sind die Ergebnisse repräsentativ“, sagt der Wissenschaftler.