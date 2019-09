Verkehrserziehung : Kinder lernen, sich sicher im Verkehr zu bewegen

Düsseldorf 2600 Viertklässler kamen zu den Verkehrssicherheitstagen auf dem Rheinbahn-Betriebshof. Das Training ist nötig, denn auch Kinder lassen sich ablenken – zum Beispiel vom Handy.

Auf dem weitläufigen Betriebshof der Rheinbahn sind überall Kinder unterwegs. Die meisten tragen einen Helm – wenn nicht auf dem Kopf, dann an den Rucksack geschnallt. Bei den Verkehrssicherheitstagen – eine Kooperation zwischen Polizei, Verkehrswacht und Rheinbahn – lernen Kinder durch Übungen und Spiele, sich in unterschiedlichen Situationen im Straßenverkehr richtig zu verhalten. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf der Schulung von motorischen Fähigkeiten und der Konzentration. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Verkehrssicherheitstagen: