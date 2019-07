Sommerlese-Club startet : Kinder fordern ihre Eltern und Geschwister zum Lesen auf

Stella, Emma, Roua (v.l.) schauen sich schon mal in der Zentralbibliothek eine Auswahl der Bücher an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Sommerleseclub in den Düsseldorfer Stadtbüchereien startet mit vielen Neuerungen. Diesmal können die Kinder sogar mit ihren Familien Teams bilden.

Sommerferienzeit ist Lesezeit. Der Sommerleseclub der Düsseldorfer Stadtbüchereien ist seit zehn Jahren für Kinder und Jugendliche eine beliebte Attraktion. Jetzt verändert er seinen Charakter. Erstmals richtet sich das Angebot an alle Altersgruppen: „Es ist wichtig, das Eltern gute Lesevorbilder sind. Wir wollen daher Kindern und Jugendlichen in diesem Jahr auch mit der ganzen Familie Lust auf das Lesen machen“, sagt Norbert Kamp, Direktor der Stadtbüchereien.

Erstmals können sie im Team bis zu fünf Personen mit Großeltern, Freunden oder Verwandten teilnehmen. Weiter kann jeder im Rahmen der Ferienaktion auch alleine dem Sommerleseclub beitreten. Je nach Teamstärke sind in diesem Jahr drei bis fünf gelesene Bücher das Ziel, um eine Urkunde zu bekommen. „Auch kleine Geschwister können Stempel sammeln, wenn man ihnen etwas vorliest“, sagt Norbert Kamp. Zusammen Geschichten schreiben, Bücher bewerten und weiterempfehlen oder das Logbuch kreativ gestalten, über das Lesen hinaus, zählt der Clubgedanke und die Gemeinsamkeit. Sandra Kügler aus der Kinder- und Jugendbibliothek erlebt das große Interesse der Teilnehmenden: „Im Durchschnitt lesen sie zwischen fünf und zehn Büchern, es gibt auch Teilnehmer mit 20 bis 25 Stück.“

Bücher leihen in der Zentralbibliothek und zehn weiteren Stadtteilbüchereien

Dass sich Kinder anmelden, die noch nicht da waren, ist eine Beobachtung, die das Team der Stadtbüchereien freut. „Kinder fordern Eltern zum Lesen auf“, sagt Norbert Kamp, Direktor der Stadtbüchereien. Unterstützt wird das Engagement vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Neben der Zentralbibliothek machen die zehn Stadtteilbüchereien in Benrath, Bilk, Derendorf, Eller, Flingern, Garath, Kaiserswerth, Oberkassel, Rath und Wersten mit. 1800 neue Kinder- und Jugendbücher, überwiegend Neuerscheinungen des letzten halben Jahres, stehen exklusiv für die Teilnehmer bereit. Grundschüler Devan interessiert sich für Bücher über Autos. „Ich lese gerne Bücher über Tiere“, sagt Stella.

Wildtier-Rettung in Düsseldorf

Wildtier-Rettung in Düsseldorf : Wann Stadt und Tierschutz für verletzte Vögel aufkommen – und wann nicht

Kinder und Jugendliche in Mönchengladbach

Kinder und Jugendliche in Mönchengladbach : Jetzt anmelden für den Sommerlese-Club

Literatur in Kamp-Lintfort

Literatur in Kamp-Lintfort : Der Sommerleseclub wird noch kreativer

Der Club startet erstmals mit einem Online-Logbuch, das einzeln oder parallel genutzt werden kann. Im klassischen Logbuch ist zudem mehr Platz für Stempel oder Bilder und Geschichten. Die Gesamtkosten für die Aktion liegen bei rund 25.000 Euro. Davon finanziert die Bürgerstiftung Düsseldorf 10.000 Euro und der Freundeskreis Stadtbüchereien Düsseldorf 15.000 Euro. Wolfgang Heck: „Die Bürgerstiftung unterstützt gerne die Arbeit der Stadtbüchereien, besonders mit Projekten, die die Faszination für das Lesen schon früh wecken und im Laufe der Jahre auch erhalten.“ Bei seiner ehrenamtlichen Arbeit in Schulen erlebe er häufig, das Vorlesen seltener zuhause stattfinde.

Dem wollen die Beteiligten mit attraktiven Angeboten entgegenwirken. Die neuen Bücher, verbunden mit dem Wettbewerb schaffen eine engere Bindung an die Bibliothek. Kamp: „Zudem lockt am Ende die Belohnung, wenn alle zusammen ins Kino gehen.“ Am 10. September feiern alle erfolgreichen Teilnehmer eine Party mit Vergabe der Urkunde im Ufa-Kino.