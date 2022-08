Separater Eingang für Händler : Düsseldorfer Kfz-Zulassungsstelle soll umgebaut werden

Düsseldorf Es soll am Höherweg eine separate Händlerannahme geben, für die Allgemeinheit ist ein Zugang mit Infopoint geplant. Die Kosten liegen bei 1,6 Millionen Euro.

Die Kfz-Zulassungsstelle am Höherweg sorgt immer wieder für Schlagzeilen, weil die Termine zu gewissen Zeiten Mangelware sind. Während diese Dauerbaustelle in puncto Bürgerzufriedenheit noch nicht abgeräumt ist, möchte die Verwaltung jetzt aber die räumliche Situation verbessern. Aktuell hat diese „sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für die Mitarbeiterschaft eine unzufriedenstellende Servicesituation zur Folge“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Bauausschuss, der an diesem Dienstag tagt.