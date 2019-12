Blind Date der Redaktion : Mit Porzellan um die Welt reisen

Düsseldorf Die Keramik aus 8000 Jahren erzähle viel über Kulturen, sagt die Hetjens-Direktorin.

In der Adventszeit wichtelt jeder RP-Redakteur einem Kollegen in der Lokalredaktion ein Blind-Date mit einem Interview-Partner zu. Heute ist das Daniela Antonin, Direktorin des Deutschen Keramikmuseums Hetjens, die auf Redakteurin Semiha Ünlü trifft.

Antonin Nicht, weil ich als Kind ständig Prinzessin spielen wollte (lacht). Mein Onkel, der Glassammler ist, führte mich schon vor 30 Jahren hier durch die schönen Düsseldorfer Straßen, um Antiquariate, Sonderausstellungen und Museumssammlungen zu besuchen. Und er erzählte sehr spannend über historische Persönlichkeiten. August der Starke und Friedrich der Große waren zum Beispiel große Porzellanliebhaber. Der Preußenkönig veranlasste sogar, seine Porzellanservice in Dekor und Farbe passend für seine Kabinette in den Schlössern anfertigen zu lassen.

Antonin Ja, in der Geschichte werden die Männer, die Porzellan sammelten, prominenter dargestellt. Zarin Katharina die Große von Russland, Kaiserin Maria Theresia von Österreich und sogar unsere Kurfürstin Anna Maria Luisa de Medici waren ebenfalls Porzellanfreundinnen. Anfang und Mitte des 18. Jahrhunderts war Porzellan ein absolutes Luxusgut und kein übliches Kücheninventar. Wir Bürger kamen erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts an diese Kostbarkeiten. Mich interessieren immer die Personen zu den Objekten: Wie wurde Porzellan und Keramik am Königs- oder Kurfürstenhof verwendet oder gelagert? Das war übrigens häufig in der Garderobe oder der Bibliothek.