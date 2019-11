Düsseldorfer Kaufmann : Trauer um Hermann Franzen

Düsseldorf Er gehörte zur Königsallee wie Kö-Graben, Tritonenbrunnen und vielleicht einst Textilhändler Albert Eickhoff: Hermann Franzen. Einer der letzten großen Kö-Kaufleute ist nun im Alter von 79 Jahren gestorben.

Franzen auf der Kö – das ist eine Marke, von der man nicht nur in Düsseldorf sofort wusste und immer noch weiß, wofür sie steht. Das Geschäft an der Kö 42, seit 1911 im Familienbesitz, wurde zum ­Synonym für feine Tischkultur. Unzählige Brautpaare hatten dort ihren Hochzeitstisch stehen und freuten sich nachher über Porzellan, Gläser oder Besteck für den gemeinsamen Haushalt.

Über 51 Jahre war er der Motor und die Seele des Betriebes: Hermann Franzen. Geboren wurde er 1940. Schnell war klar, dass er das Unternehmen vom Vater übernehmen sollte. Ausgebildet im Ausland, stieg er 1966 in die Firma ein, und fortan prägte er sie nach außen und nach innen. Sein Auftritt war, ganz und gar kö-like, stets absolut perfekt: dunkler Anzug, weißes Hemd, dezente Krawatte, das mit den Jahren grauweiß gewordene Haar kurz und nach hinten gekämmt, ein Herr vom Scheitel bis zur Sohle. Leise im Ton, aber eindeutig in der Sache führte er sein Geschäft und war selbst, sozusagen als Chef-Verkäufer, immer mittendrin. Unvergessen ein Gespräch mit ihm, als er mit durchaus spitzem Humor manches und manchen auf die Schippe nahm, um aber plötzlich aufzustehen, weil draußen ein langjähriger Stammkunde aus China stand und darum bat, den Chef persönlich zu sprechen, bevor er sich eine gewaltige Pferdeskulptur aus Meißner Porzellan einpacken und an der Kasse die Rechnung über einen sehr hohen fünfstelligen Betrag vorlegen ließ. Da frohlockte das Kaufmanns-Herz des Chefs, natürlich liebte er solche Käufer aus Ländern wie Russland und den Emiraten, und speziell für sie hatte er immer die richtigen Stücke im ohnehin reichhaltigen Sortiment.