Karneval in Düsseldorf : Prinzenkürung und TV-Sitzung an einem Tag

Prinzenkürung und TV-Sitzung an einem Tag

Karneval in Düsseldorf

Prinz Dirk II. und Venetia Uåsa sollen jetzt am 6. Januar vor der Fernsehsitzung inthronisiert werden. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Das Düsseldorfer Prinzenpaar amtiert im zweiten Jahr. Nachdem die Prinzenkürung wegen Corona abgesagt werden musste, steht nun der 6. Januar als neuer Termin fest.

Eigentlich sollten Prinz Dirk II. und Venetia Uåsa am vergangenen Freitag als neues Düsseldorfer Prinzenpaar offiziell gekürt werden. Sie sagten im Vorfeld sogar alle Termine ab, um auf jeden Fall fit zu sein. Aber das nutzte nichts, der wichtige Jecken-Termin wurde wegen Corona abgesagt. Ein neuer Termin sollte gefunden werden.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) hat bei seiner Vorstandssitzung am Montagabend nun einen neuen Termin für die Kürung festgelegt. Die jecken Herrscher sollen am 6. Januar unmittelbar vor der Aufzeichnung der Fernsehsitzung inthronisiert werden. Man schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe.