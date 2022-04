Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Angela Erwin wieder in den Landtag einziehen

280322 Landtagskandidaten der CDU Angela Erwin Bild: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir stellen die Kandidaten der Bundestagsparteien für die vier Wahlkreise in der Landeshauptstadt vor. Im Wahklreis Düsseldorf III tritt für die CDU Angela Erwin an.

Wer ist das? Die gebürtige Düsseldorferin Angela Erwin ist die aktuelle Inhaberin des Direktmandates im Wahlkreis III und stellvertretende Vorsitzende der Düsseldorfer CDU. Sie ist die Tochter des 2008 im Amt verstorbenen Oberbürgermeisters Joachim Erwin. Vor zwei Monaten wurde Angela Erwin zur Landesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU NRW gewählt. Erwin hat Jura an der Heinrich-Heine-Uni studiert und ist als Rechtsanwältin tätig. Sie ist verheiratet und hat ein Kind.

Wofür steht sie politisch? Erwin ist im Landtag unter anderem Mitglied im Innenausschuss und im Rechtsausschuss. Die Unionspolitikerin spricht sich für einen starken Rechtsstaat mit mehr Polizisten, Richtern und Staatsanwälten sowie einer „Null-Toleranz-Strategie“ gegen Kriminalität aus. Besonders wichtig ist ihr in diesem Zusammenhang der Kampf gegen Kindesmissbrauch; sie hat sich für die finanzielle Unterstützung des „Childhood-Hauses“ der Uniklinik eingesetzt; einer Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die sexuellen Missbrauch oder schwere körperliche Gewalt erlebt haben.

Als MIT-Vorsitzende engagiert sie sich in der Wirtschaft besonders für den Mittelstand. Angesichts der extremen finanziellen Belastung der Bürger durch die steigenden Energiekosten will sie von Düsseldorf aus auch auf die Politik in Berlin einwirken: „Denn von dort müssen Steuersenkungen kommen, damit das Leben für die Menschen hier bezahlbar bleibt.“