Berater bei umstrittenen Fragestellungen : Düsseldorfer Jura-Professor in Deutschen Ethikrat berufen

Düsseldorfer Jura-Professor in Deutschen Ethikrat berufen

Helmut Frister vom Lehrstuhl für Strafrecht an der Uni Düsselodorf Foto: privat

Düsseldorf Helmut Frister kommt damit eine Schlüsselrolle zu, Empfehlungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln besonders zu ethisch umstrittenen Fragen der Lebenswissenschaften zu erarbeiten. Auf dem Gebiet ist der Düsseldorfer bereits sehr erfahren.

(semi) Große Ehre für Jura-Professor Helmut Frister: Er ist von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in den Deutschen Ethikrat berufen worden, der nun neu besetzt wurde. Frister vom Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität wird damit einer von insgesamt 24 Mitgliedern sein, dem eine Schlüsselrolle dabei zukommt, Empfehlungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln besonders zu ethisch umstrittenen Fragen der Lebenswissenschaften zu erarbeiten sowie gesellschaftliche Diskussionen zu fördern. In der Vergangenheit waren etwa Stellungnahmen zu Themen wie Präimplantationsdiagnostik und Gendiagnostik darunter.