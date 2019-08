Lehrer Kolumne : Halbzeit

Düsseldorf In drei Wochen sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Ob die Lehrer nun eifrig den Unterricht vorbereiten?

Wenn ich in den Ferien Kollegen begegne, wird eine Frage immer besonders heiß diskutiert: Unterricht vorbereiten in den Ferien: ja oder nein? Ich habe für mich noch nicht so recht entschieden, wie ich auf die Frage antworten soll. Allerdings stehe ich auch noch nicht so lange im Beruf und habe viele Modelle noch nicht getestet. Hier sind zwei Extreme: