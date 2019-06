Schul-Kommunikation : Austausch ist wichtig

Düsseldorf Lehrerkolumne Der Lernprozess ist ein kontinuierlicher Austausch von Informationen, auch zwischen den Schülern.

In der Biologie ist Austausch alles: Zellen tauschen chemische und elektrische Informationen aus, Nährstoffe wandern von einem Organismus zum anderen und sogar mit Energie wird in der Lehre des Lebens gehandelt – Austausch ist sozusagen einer der Antriebe des Lebens. Ich finde, das lässt sich auf Schule ganz gut übertragen: Je mehr Austausch es gibt, desto lebendiger ist die Schulgemeinde.

In NRW soll jetzt KI helfen : So grauenvoll ist die Arbeit der Ermittler gegen Kinderpornografie

Was Düsseldorf gegen Leerstand und AirBnB tun will

Neue Regeln für Wohnungseigentümer : Was Düsseldorf gegen Leerstand und AirBnB tun will

Ein Beispiel: Der Lehrer gibt Informationen und bekommt Rückmeldungen über den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler. Eventuell wird auch noch die eine oder andere inhaltliche Frage aufgeworfen. So entwickelt sich der lehrerzentrierte Unterricht im Unterrichtsgespräch weiter und wird zunehmend besser. Ein weiteres Beispiel: Der Lehrer bereitet Informationen so auf, dass die Schüler diese untereinander austauschen. In diesem schülerzentrierten Fall ist die Lehrperson nur peripher am Austausch beteiligt.

Diese Form des Austauschs im Unterricht ist nicht in allen Ländern so verbreitet wie in Deutschland. Das habe ich jüngst bei einem Austausch mit Kollegen aus dem Ausland festgestellt. Durch den frontalen Unterricht wurde dabei viel Verantwortung in Schülerhände gelegt. Sie müssen sich die von Lehrern präsentierten Inhalte selbst, oft mit Nachhilfe, aneignen. Aktive Teilnahme am Unterricht findet kaum statt. Vielleicht hilft da ein weiterer Austausch mit den Kollegen.