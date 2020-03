Düsseldorfer Jugendsinfonieorchester : Puccini nach den Hausaufgaben

Das Jugendsinfonieorchester und Gesangsstudenten führten die „Butterfly“ auf.

Am Pult stand diesmal nicht der hauptamtliche JSO-Dirigent Ernst von Marschall, sondern ein Gastdirigent aus Italien: Stefano Rabaglia. Unter seiner Leitung entwickelten die jungen Musiker den emotional aufgeladenen und gleichzeitig federnden Puccini-Klang. Das JSO ist nicht mal ein Musikstudenten-Orchester, sondern ein aus Schülern bestehendes Ensemble. Die Teenager müssen ihre Probenarbeit irgendwo zwischen Schule und Hausaufgaben terminieren. Vor diesem Hintergrund war die nun in der Tonhalle erbrachte Leistung geradezu mirakulös.

In der stimmlich sehr fordernden Titelrolle der Butterfly überzeugte Sopranistin Katharina Woesner, Stipendiatin des Düsseldorfer Wagner-Verbands, sowohl vokal als auch bei der Ausgestaltung der Figur. Das Schwierige ist ja, zugleich Stimmkraft als auch Verletzlichkeit zu zeigen. Beides gelang ihr eindrucksvoll. Auch die etwas kleineren Partien waren ausgezeichnet besetzt, etwa mit dem Bariton William Drakett als US-Konsul und Eva Marti in der Rolle der Butterfly-Vertrauten Suzuki. Schlicht, aber dennoch aussagekräftig wurde in dieser Aufführung die Selbsttötung der Butterfly visualisiert: Sie zog sich ein schwarzes Tuch über das Gesicht. Verglichen mit Luxus-Produktionen wie der an der Rheinoper müssen bei einem Abend wie diesem freilich ein paar Verzichtsübungen unternommen werden. Dennoch besaß das Ganze einen ganz eigenen, jugendlichen Zauber, allein deswegen, weil alle Beteiligten ein Stück über sich hinauswuchsen.