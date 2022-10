Sozialstunden für drei Düsseldorfer Jugendliche : Jugendliche wollten iPads aus Schule stehlen

Die Geräte blieben der Schule jedoch erhalten, gelangten unbeschädigt an die Lehranstalt zurück. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Gemeinsam haben drei Jugendliche versucht, 48 iPads aus einer Schule in Düsseldorf zu stehlen. Nun müssen sie insgesamt mehr als 200 Sozialstunden ableisten.

(wuk) Drei geständige, jugendliche Schuleinbrecher hat das Amtsgericht am Montag zu saftigen Strafarbeiten verdonnert. Die zur Tatzeit 16-Jährigen gaben in der Gerichtsverhandlung kleinlaut zu, an einem März-Nachmittag mit einem Hammer die Tür zu einem Lagerraum an einer Schule in einem südlichen Stadtteil aufgebrochen zu haben, um dort 48 hochwertige iPads zu erbeuten. Die Geräte blieben der Schule jedoch erhalten, gelangten unbeschädigt an die Lehranstalt zurück. Eine Jugendrichterin verhängte gegen das Trio für den Einbruch jetzt Arbeitsauflagen – und zusätzlich müssen die inzwischen 17-Jährigen allesamt noch bei der Jugendgerichtshilfe nachsitzen.

Strafprozesse gegen Minderjährige sind grundsätzlich nicht öffentlich, für Zuschauer daher nicht zugänglich. Denn im Jugendrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, also die Vorstellung, mit gerichtlichen Maßnahmen noch erzieherisch auf sehr junge Täter einzuwirken. Details der Tat, Motive und Hintergründe der jetzt 17-jährigen Angeklagten wurden deshalb nicht bekannt. Nur so viel: Einer aus dem Trio soll einst selbst Schüler an jener Schule gewesen sein, soll sich daher in den Gebäuden gut ausgekannt haben. So sei es für die beiden Kumpels an jenem Nachmittag nicht schwer gewesen, die Tür zu einem Lagerraum zu entdecken, in dem die insgesamt 48 begehrten iPads aufbewahrt wurden. Rein rechnerisch ergibt sich bei einem Preis von 300 Euro pro Stück ein Gesamtwert von annähernd 15.000 Euro, den das Trio beinahe erbeutet hätte. Über diese Höhe sollen die Jung-Einbrecher selbst erschrocken gewesen sein, als sie erwischt und zur Rede gestellt wurden.