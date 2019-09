Bewegung : Jugendliche begeistert vom Parcours-Park

Gestern wurde der neue Sportpark in Rath eröffnet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Gestern wurde der neue „Sportpark am Bunker“ an der Münsterstraße eröffnet. Auf der multifunktionalen Sportfläche kann man Klettern, Boule spielen und viele andere Bewegungsangebote ausprobieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns und

Als Fabian Haupt mit seinen Parkour-Sportkameraden den neuen „Sportpark am Bunker“ an der Münsterstraße in Rath mit einer kleinen Demonstration des Könnens eröffnet, können sich viele Kinder und Jugendliche kaum zurückhalten. Als die Musik verstummt und Haupt und Kollegen den Parcours räumen, sind die Querstreben, Betonwände und weitere Hindernisse nicht lange verwaist. Überall wird so gut es geht geschwungen, gehangelt, gesprungen und geschaukelt. „Die Anlage in Rath ist nach Garath und Flingern die dritte Parkouranlage in Düsseldorf. Sie sind alle unterschiedlich und ergänzen sich“, sagt Fabian Haupt. „Ich bin erstaunt, welche neuen Bewegungsmuster man im Stadtteil Rath jetzt üben kann.“

Doch die Parkour-Anlage im Stadtteil Rath ist bei weitem nicht alles, was man jetzt direkt neben dem S-Bahnhof Rath-Mitte machen kann. Die multifunktionale Sportfläche bietet Bewegungsangebote zum Boulespielen, Klettern und einen Panna-KO-Käfig zum Fußballspielen. Dabei treten zwei Spieler im direkten Duell gegeneinander an. Ziel des Spiels ist es, dem Gegner zu „tunneln“, ihm also den Ball zwischen den Beinen durchzuspielen. „Der ‚Sportpark am Bunker‘ ist als generationsübergreifender Sportplatz entwickelt worden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich in die Planungen mit Wünschen und Anregungen eingebracht“, erklärt Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Info Workshops am 7. September Workshops Das Sportamt bietet im „Sportpark am Bunker“ ab Samstag, 7. September (15 bis 17 Uhr) Parkour-Workshops an, bei denen Interessierte ab 12 Jahren an die Sportart herangeführt werden. Kosten Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In rund sechs Monaten hat das Düsseldorfer Gartenamt aus einer Brachfläche den neuen ‚Sportpark am Bunker‘ gezaubert und damit attraktive Sport-, Bewegungs- und Aufenthaltsangebote geschaffen. „Das hat die Aufenthaltsqualität im Stadtteil gehoben“, sagte Bürgermeister Friedrich G. Conzen. „Ich hoffe, dass das so bleibt und die Anlage pfleglich behandelt wird. Es kommen immer wieder Kinder nach, die auch auf einer gut gepflegten Anlage spielen wollen.“

Die Gesamtkosten für den Umbau der Anlage belaufen sich auf rund 612.000 Euro. „Wir planen seit dem Jahr 2012 das Projekt ‚Soziale Stadt Rath/Mörsenbroich‘, in dessen Rahmen der Sportpark realisiert wurde, mit Bürgerbeteiligungen mit Beteiligung von Jugendlichen und Kindern“, erläutert die Leiterin des Planungsamtes, Ruth Orzessek-Kruppa. „Mit der Neugestaltung des südlichen Teils des Rather Korsos und des Rather Dreiecks folgen noch zwei Projekte.“