Düsseldorfer Heimatverein Alde Düsseldorfer nehmen Frauen auf – Jonges entscheiden im April

Die Frauenfrage wird bei den Düsseldorfer Jonges äußerst kontrovers diskutiert. Startpunkt der neuerlichen Debatte war vor einem Jahr die Entscheidung von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), nicht in den erweiterten Vorstand des Vereins gehen zu wollen, solange Frauen keine Chance auf Aufnahme haben. Jetzt steht der Fahrplan zur Entscheidung fest: Die Mitgliederversammlung soll über die Frauenfrage am 26. April abstimmen. Zuvor sind im Schlüssel an der Bolkerstraße mehrere Diskussionsforen geplant.