Düsseldorfer Jonges : Debatte zur Altstadt-Sicherheit live bei RP Online

Polizeieinsatz am Karnevalssamstag am Burgplatz in der Altstadt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt ist nicht zuletzt wegen der Gewalttaten an Karneval ein brandaktuelles Thema. Die Düsseldorfer Jonges laden am Donnerstag zu einer hochkarätig besetzten Debatte - live zu sehen bei RP Online.

Nach den Gewalttaten am Karnevalswochenende ist die Diskussion um die Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt erneut in vollem Gang. Es war erneut zu mehreren Messerangriffen in der gekommen. Die Polizei beklagt darüber hinaus eine Vielzahl kleinerer Delikte und eine außergewöhnlich aggressive Atmosphäre, die sich auch in Attacken gegen Polizeibeamte und Kräfte des Ordnungsamtes geäußert habe.

Es gibt also ausreichend Diskussionsbedarf. Die Düsseldorfer Jonges laden am Donnerstag ab 20 Uhr zu einer hochkarätig besetzten Debatte. Diese kann im Livestream verfolgt werden.

Weil wegen der Corona-Pandemie eine Rückkehr der Jonges in den Henkel-Saal aktuell noch nicht möglich ist, findet die Veranstaltung im Medienzentrum der Rheinischen Post in Heerdt statt. Teilnehmer der Diskussion sind Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller, Düsseldorfs FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Annette Klinke (Grüne), Bezirksbürgermeisterin der Bezirksvertretung 1, Thorsten Fleiß, Leiter der Polizeiinspektion 1 Mitte sowie Sebastian Juli, Vizebaas Düsseldorfer Jonges. Moderiert wird der Abend von RP-Chefredakteur Moritz Döbler.

Die Veranstaltung wird von 20 bis 21 Uhr live unter anderem über den Facebook-Live-Kanal von RP Online übertragen, der Zugriff ist ohne Facebook-Mitgliedschaft möglich.

(csr)