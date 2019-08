Mein Gesundheits-Rezept : Gesund essen, fit bleiben und positiv denken

Peter Koch arbeitet als IT-Manager bei einer großen Versicherung in der Landeshauptstadt. Foto: privat

Düsseldorf Eine rheinische Lebenseinstellung und eine Portion Humor sind für den IT-Manager Peter Koch wichtige Bausteine für seine Gesundheit.

Mein Gesundheitsrezept ist ein Dreiklang aus gesunder Ernährung, angemessener Fitness und einer positiven Lebenseinstellung. Letztere ist für mich immer schon am einfachsten umsetzbar gewesen, denn als Rheinländer – als gebürtiger Kölner lebe ich übrigens seit vielen Jahren glücklich in Düsseldorf – wird sie einem sozusagen in die Wiege gelegt. Dazu gehört für mich auch eine gute Portion Humor, den ich trotz zwei schwerer Erkrankungen vor fünf Jahren – ich erlitt einen Herzinfarkt und eine Tumorerkrankung – niemals verloren habe.