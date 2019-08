Düsseldorfer Institut für Internationale Kommunikation : Freundschaft mit Ufa besteht seit 20 Jahren

Düsseldorf Das Weiterbildungsinstitut IIK kooperiert mit einer Hochschule der Hauptstadt Baschkortostans.

(ctri) Der Name „Ufa“ dürfte vielen Menschen ein Begriff sein. Schließlich zählt die Firma zu den ältesten Filmfirmen Europas und ist eng mit der Geschichte des Films verbunden. Das gleichnamige Kino „Ufa-Palast“ am Worringer Platz zeugt davon.

Was wiederum nur wenige kennen dürften – Ufa ist auch der Name der Hauptstadt von Baschkortostan, einer Republik im östlichen Teil des europäischen Russlands. Seit 20 Jahren begeben sich jährlich rund 40 Einwohner der Republik auf eine 4000 Kilometer lange Reise nach Düsseldorf, um Deutsch und Englisch zu lernen. Genauso lange besteht die Kooperation der Hochschule in Ufa mit dem Düsseldorfer Institut für Internationale Kommunikation (IIK). Deren Dozentin für Deutsch, Lydia Kobjakowa, setzte sich damals 36 Stunden in einen Zug nach Moskau, um den IIK-Chef Matthias Jung zu treffen und eine Zusammenarbeit einzuleiten. Denn Deutschlandaufenthalte wären ohne die Kooperation, die auch Unterbringungsmöglichkeiten vor Ort für die Studierenden eröffnete, unerschwinglich gewesen. „Ihre Begeisterung und ihr fester Glauben an ein Austauschprojekt haben mich überzeugt“, sagt Jung.