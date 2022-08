Programm der Düsseldorfer Intitative „Respekt und Mut“ : Vielfalt ist die beste Gesellschaft

Düsseldorf Im neuen Programmjahr schafft die Initiative „Respekt und Mut“ unter dem Motto „Vielfalt ist die beste Gesellschaft“ wieder Räume für interkulturelle Begegnungen und Auseinandersetzungen. Beteiligt sind mehr als 60 Kooperationspartner.

„Vielfalt ist die beste Gesellschaft“ heißt das aktuelle Programm, und es bietet genau das. Dazu zählen die Rather Kulturwoche vom 11. bis 18. September rund ums Rather Familienzentrum ebenso dazu, wie die Lesung mit Canan Topçu zu ihrem stark biographischen Buch „Nicht mein Antirassismus“, in dem sie dazu ermutigen möchte, zuzuhören, „statt uns gegenseitig den Mund zu verbieten“.

Natürlich spielt auch der Ukraine-Krieg eine Rolle. Das Online-Seminar „Der Krieg ist zurück, wie ihn verstehen?“ widmet sich dem Thema am 5. September. „Der Krieg macht uns deutlich, wie viel Glück wir haben, in Frieden, Freiheit und Demokratie leben zu können“, sagt Volker Neupert. „Es ist unsere Aufgabe, dies wie einen Schatz zu behüten und fortzuentwickeln.“

In einem Workshop am 5. Dezember heißt es „Facetten des Antisemitismus“ erkennen. Junge Filmemacher präsentieren ihre Lieblingsorte in Düsseldorf (2. März 2023) und der Tag des Zuhörens findet am 24.September in der Zentralbibliothek statt. Theaterstücke wie „Am liebsten mag ich Monster“, Junges Schauspiel (15. und 18. Oktober) oder „Momo“ im FFT Düsseldorf (23.11./25.11./26.11.) sollen auch das junge Publikum ansprechen.