Neue Pflegeausbildung : Alles Wichtige zur neuen Pflegeausbildung

Düsseldorf Am Zentrum für Gesundheitsberufe informieren Lehrer Bewerber über Inhalte und Aufbau.

(semi) 2020 startet deutschlandweit die neue, generalistische Pflegeausbildung. Auch das Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe der Kaiserswerther Diakonie stellt zum 1. April seine Pflegeausbildung um. An drei Informationsabenden informiert das Bildungszentrum Interessenten über den neuen Ausbildungsberuf. Am 24. Oktober, am 18. November und am 16. Dezember jeweils ab 18 Uhr geben die Lehrer Einblicke in die Inhalte und Struktur der Ausbildung. Zudem beraten sie bei Fragen rund um die Zugangsvoraussetzungen und den neuen Ausbildungsabschluss. Die Besucher des Info-Abends erfahren aus erster Hand, welche Zukunftsperspektiven die Pflegeausbildung bietet. Die Veranstaltung findet im Haus Elisabeth, Alte Landstraße 161, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.