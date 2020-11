TV-Auftritt : Düsseldorfer im Halbfinale von RTL-Show „Ninja Warrior“

Kasimir Meyer nimmt an der RTL-Show „Ninja Warrior“ teil. Foto: TVNOW/Markus Hertrich

Düsseldorf Der Düsseldorfer Kasimir Meyer hat es – trotz Scheiterns am letzten Hindernis der Vorrunde – ins Halbfinale der RTL-Show „Ninja Warrior“ geschafft. Dort will der 19-Jährige nun noch einmal angreifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Beim letzten Hindernis versagten die Kräfte von Kasimir Meyer, sodass er kurz vor dem Ziel doch noch aufgeben musste. So war der 19-jährige Düsseldorfer eigentlich schon aus der RTL-Gameshow „Ninja Warrior“, in der die Teilnehmer einen herausfordernden Hindernisparcours absolvieren müssen, ausgeschieden. Da er bis zu seinem Ausscheiden aber zu den Zeitschnellsten auf dem Parcours gehörte, qualifizierte sich Kasimir Meyer trotzdem noch für das Halbfinale der Show, das am Freitag in der kommenden Woche (13. November, 20.15 Uhr) bei RTL ausgestrahlt wird.

Zu der Show kam der 19-Jährige durch Zufall. Regelmäßig ist er in Trampolinhallen, wo er irgendwann einmal einen Hindernisparcours ähnlich zu dem der TV-Show ausprobierte, an der Herausforderung Gefallen fand und sich schließlich bei RTL bewarb. Auch abseits bestimmt Sport sein Leben. So geht Kasimir regelmäßig ins Fitnessstudio und spielt zudem Fußball.

Obwohl er sich im Vorfeld entsprechend gut auf seinen Einsatz vorbereitet hatte, packte ihn bei seinem Auftritt schließlich doch das Lampenfieber. „Ich war noch nie so aufgeregt wie in diesem Moment“, erzählt er. Das machte sich mit schweißnassen Händen und Zittern auch an seinem Körper bemerkbar – keine guten Voraussetzungen für den Parcours. „Als es losging, war ich aber sofort fokussiert.“ Die größte Herausforderung bei der Bewältigung der Hindernisse sei der richtige Einsatz und natürlich auch das Halten des eigenen Körpergewichts. Insbesondere bei den letzten Hindernissen, wenn die Muskelkraft abnimmt. Aber auch das Halten der Balance sei für ihn schwierig gewesen.