IHK-Präsident Andreas Schmitz im Interview : „Wir brauchen eine Agenda 2030“

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, Andreas Schmitz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Präsident der Industrie- und Handelskammer wünscht sich weniger Bürokratie und mehr Forschungsförderung. Zudem spricht er sich für eine Stärkung des Nahverkehrs aus.

Beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) treffen sich an diesem Montagabend die Spitzen der Region aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Kammerpräsident Andreas Schmitz wird sagen, was die Herausforderungen aus Sicht der hiesigen Wirtschaft sind. Wir treffen ihn in seinem Büro der Bank HSBC Trinkaus an der Königsallee. Am Sideboard lehnt ein Gemälde aus China, eine Neuerwerbung des Sammlers von Kunst aus Fernost.

Herr Schmitz, im Dezember hat die IHK mitgeteilt, sie gehe mit großen Konjunktursorgen in das neue Jahr. Jetzt kommt der Brexit und der Konflikt in Nahost verschärft sich. Machen Sie sich Sorgen um den internationalen Wirtschaftsstandort Düsseldorf?

Zur Person 2016 zum Präsidenten der IHK gewählt Privat Andreas Schmitz wurde 1960 in Büderich geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Vita Bank-Ausbildung in Mönchengladbach, Jura-Studium in Köln. Seit 1989 ist er bei HSBC Trinkaus & Burkhardt; 2006 bis 2015 als Vorstandssprecher, seit 2015 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Seit 2016 ist Schmitz IHK-Präsident.

Schmitz Düsseldorf bleibt der internationalste Standort in Deutschland südlich von Hamburg und nördlich von Frankfurt. Für jeden, der in Europa Geschäfte machen will, bleibt diese Region hochinteressant, aufgrund unserer Offenheit, Internationalität und der Communities, die wir hier bereits haben. Aber auch aufgrund der Unterstützung, die Stadt, Kreis Mettmann, IHK und andere den Unternehmen aus dem Ausland geben, etwa mit dem Expat Service Desk, der gerade erst einen Preis gewonnen hat als innovativste Lösung in Deutschland für Arbeitnehmer aus dem Ausland, die am Standort Fuß fassen wollen.

Wirbt die IHK um Unternehmen, die aus London abwandern wollen?

Schmitz Die Umsetzung des Brexit wird nicht so schnell gehen, auch da rechne ich mit einer Verlängerung der Fristen bis ins nächste Jahr. Denn so „ofenfertig“ wie ein Fastfood-Gericht ist der Brexit noch lange nicht. Es macht nach unseren Erfahrungen keinen Sinn, nach London zu fahren und dort die Europa-Zentralen internationaler Unternehmen anzusprechen und für einen Umzug in unsere Region zu werben. Wer dort arbeitet, will ja in aller Regel in London bleiben. Wir sprechen die deutschen Ableger an und munitionieren sie mit Argumenten für unsere Region, und wir tun dies in den Konzernzentralen in China, Japan, etc., denn da sitzen die eigentlichen Entscheider.

Bleiben die Konjunktursorgen?

Schmitz Wir sind am Ende eines langen Aufschwungs, der 2010 begann. Unsere erfolgreichen deutschen Branchen, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Chemie, sind potenziellen Gefahren ausgesetzt. Seien es internationale Handelskriege, sei es eine mögliche De-Globalisierung, aber auch aus der wirtschaftlichen Aufrüstung wirtschaftlicher Schwellenländer. China ist uns bei manchen Produkten mittlerweile ebenbürtig. Eigene Versäumnisse, etwa bei der Automobilindustrie, kommen hinzu. Aber wenn wir das sagen, sind wir auf einem ganz anderen Niveau als 2000, als wir in einer Strukturkrise waren und als „der arme Mann Europas“ galten. Wir haben heute Rekordbeschäftigung, eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, eine ebenso geringe Staatsverschuldung, ein immer noch hohes Forschungsniveau sowie die beachtliche Innovationskraft unserer mittelständischen Unternehmen. Das gilt es zu erhalten.

Muss jetzt wieder ein Ruck durch das Land gehen?

Schmitz Ja. Um den Jahrtausendwechsel hat die Analyse zu lange gedauert und auch bis zum Handeln zog sich die Zeit. Das kam ja erst durch die Regierung Gerhard Schröder und die Agenda 2010. Ich finde, wir brauchen dringend eine Agenda 2030. Die Einnahmen des Staates sind so hoch wie nie, jetzt muss es um Entbürokratisierung, Digitalisierung, verstärkte Forschungsförderung gehen und wir müssen unsere Prozesse besser in den Griff bekommen und auch deutlich schneller werden, sowohl bei Planung und Genehmigung als auch bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Es kann doch nicht sein, dass der Ausbau der A44 ins Niederbergische seit 1983 oder der Bau des RRX Jahrzehnte dauern, gerade wo wir doch den ÖPNV stärken wollen. Hier wäre es wünschenswert, wenn manchmal Partikularinteressen hinter das Gemeinwohl zurücktreten würden.

Was halten Sie von einer Prämie für Hausbesitzer, bei denen ein Windrad aufgestellt werden soll, wie sie der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans vorgeschlagen hat?

Schmitz Gar nichts. Denn was ist, wenn einer neben einem Klärwerk wohnt oder neben einer viel befahrenen Straße oder am Flughafen? Wir müssen von einem solchen Denken wegkommen und an die nachfolgenden Generationen denken. Der individuelle Rechtsschutz soll nicht abgebaut werden, aber Maß und Mitte fehlen heute ebenso wie konstruktive Kritik. Beim Aufbau Ost gab es ein Beschleunigungsgesetz. So etwas brauchen wir für NRW oder den Bund insgesamt, um wichtige Projekte bei Verkehr, Bildung und Digitalisierung voranzubringen.

Die Region Düsseldorf benötigt dringend mehr Park & Ride-Plätze. Wie schnell kann das denn gehen? Die IHK hat ja im Dezember ein Spitzengespräch im Rathaus bei OB Geisel mit den Landräten der Kreis Neuss und Mettmann initiiert.

Schmitz Mein Gefühl bei diesem Gespräch war, dass die Stadt Düsseldorf bereit ist, solche Einrichtungen auf den Territorien anderer Städte mitzufinanzieren. Ich habe bei den Landräten dazu keine ablehnende Haltung feststellen können.

Die IHK hat viele Vorschläge zur Verbesserung speziell der großen Umweltspur durch die Innenstadt gemacht. Die Idee, die Spuren für Lieferdienste zu öffnen, wurde gleich abgelehnt.

Schmitz Das wird bei Einzelpunkten immer wieder so sein, das ist nicht mein Punkt. Der Stadtrat hat entschieden, das akzeptieren wir. Aber ab jetzt stehen der Oberbürgermeister und der Rat in der Pflicht, die Situation insgesamt rasch zu verbessern, den ÖPNV leistungsstärker zu machen und weitere Angebote wie Mobilitätsstationen zu schaffen. Da werden wir nicht nachlassen, sondern einfordern und auch unterstützen, wo es geht.

Die IHK scheint die Oppositionsrolle zu übernehmen.

Schmitz Es ehrt uns, wenn Sie das so sehen.

Der OB sieht den Stau vor und durch die Umweltspuren gelassen. Es profitieren ja Düsseldorfer, die nun etwa auf der Corneliusstraße bessere Luft haben. Die Einpendler aus der Region geben ja nicht in Düsseldorf ihre Stimme ab. Und der Handel meldet auch bessere Umsätze, was die Stadtspitze stolz kommentierte.

Schmitz Erstens ist die Luft in der ganzen Stadt besser geworden, es gibt auch Einflüsse des Wetters, und der Handel hat überall bessere Umsätze. Hinsichtlich der Luftqualität bedauere ich, dass Düsseldorf rechts- und nicht linksrheinisch liegt. Denn durch die zumeist vorherrschenden Windrichtungen würden wir auf der linken Seite auch weniger mit den Abgasen der Schiffsdiesel belastet. Seit Einrichtung der dritten Umweltspur rede ich bei gemeinsamen Autofahrten mit vielen Leuten über die Verkehrssituation und habe dabei noch keine einzige positive Antwort erhalten.

Die Kammer spielt inzwischen eine andere Rolle in Düsseldorf und mischt sich offensiver in die Stadtplanung ein. Warum?

Schmitz Das Präsidium der IHK hat 2017 entschieden, uns stärker und intensiver als Ideengeber für Stadtplanung und -entwicklung vor Ort einzubringen. Bei uns sind mehr als 500 Ehrenamtler in der Vollversammlung und den Ausschüssen aktiv. Dabei geht es nicht um Einzelinteressen, das eigene Unternehmen wird an der Garderobe abgegeben. Das IHK-Präsidium und ich sind stolz, mit welchem Engagement diese Menschen daran mitarbeiten, unsere Stadt noch attraktiver und zukunftsfähig zu machen. Ich finde beispielsweise die Papiere zur Innenstadt 2030 und zum Medienhafen „Hot Spot or no Spot?“ hervorragend. Sie enthalten so viele konkrete Vorschläge, die nun mit Stadt und Politik diskutiert werden können. Man mag sie nehmen oder nicht, aber wir treten damit in einen Dialog, und das ist das Wichtigste. Dieses neue Engagement ist für mich der sichtbarste Erfolg, den wir in den vergangenen drei Jahren erzielt haben.

Die Wirtschaft könnte auch selbst schneller sein. Im Papier zur Innenstadt 2030 wird ein City-Manager vorgeschlagen, der für die City insgesamt mit der Stadtspitze spricht. Man muss ihn aber selbst finanzieren.