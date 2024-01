Großer Aufwand am Samstag Hunderte Polizisten schützen die Düsseldorfer Demo

Werden es 30.000 oder sogar 50.000 Demonstranten und mehr? Abschätzen kann das Aufkommen beim Protestzug gegen Rechtsextremismus am Samstag in Düsseldorf wohl kaum jemand, zumindest nicht seriös. Klar ist nur: Es gibt so viele Aufrufe großer Institutionen, von Vereinen, Parteien und Gewerkschaften, zur Teilnahme, dass es mit Sicherheit voll wird. Für die Logistiker rund um die Demo ist das eine Herausforderung.