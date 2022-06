Nachhaltiges Bauen : Team Mimo hofft auf den Sieg

Holz und Kork dominieren im Inneren des Projektes, eine Wand aus Lehmziegeln soll für ein verbessertes Raumklima sorgen. Foto: Marvin Hillebrand

Wuppertal/Düsseldorf Die Düsseldorfer Hochschule ist erstmals Teil des nachhaltigen Architekturwettbewerbs Solar Decathlon, der in Wuppertal stattfindet.

Beim Eintritt steigt einem direkt der Duft nach Lagerfeuer in die Nase. Im Rahmen des Solar Decathlon Europe haben Studierende der Hochschule Düsseldorf ein nachhaltiges Gebäude konstruiert, das vor allem auf Holz setzt. Der Wettbewerb für Universitäten, bei dem es um die Entwicklung und Ausgestaltung von nachhaltigem Bauen und Wohnen innerhalb der Stadt geht, findet aktuell in Wuppertal statt und bewertet die Projekte nach zehn Kriterien. „Unsere Aufgabe war es, ein Bestandsgebäude – in unserem Fall das Café Ada im Mirker Viertel – aufzustocken“, erklärt Max Brockerhoff, der im Master Architektur studiert.

40 Studierende, neun Professorinnen und Professoren und viele weitere Helfer aus sechs Fakultäten arbeiten seit 2020 als Team Mimo (kurz für Minimal Impact – Maximum Output; zu deutsch Minimaler Eingriff – Maximale Leistung) an dem Projekt. „Wegen Corona hat sich alles um ein Jahr verzögert. Wir haben uns zwischendurch in einigen Details verloren und jede Menge Arbeit hineingesteckt“, sagt Brockerhoff, der sich dem Projekt in Vollzeit widmet und dadurch auch sein Studium zwischenzeitlich ruhen ließ. Andere, wie Florian Többen, der im vierten Semester Maschinenbau studiert, kamen erst im Laufe des Projektes dazu.

Info Das ist der Solar Decathlon in Wuppertal Konzept 16 Hochschulen aus ganz Europa beteiligen sich an dem Wettbewerb um nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt. Innerhalb von zwei Wochen mussten alle Projekte auf dem Gelände an der Nordbahntrasse aufgebaut werden. Am Freitag, 24. Juni, findet die Preisverleihung statt. Öffnungszeiten Seit dem 10. und noch bis zum 26. Juni ist der Solar Decathlon mit vielen Veranstaltungen von 10 bis 22 Uhr (Samstag bis 23 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsam haben sie ein Haus geschaffen, dass aus minimalistisch eingerichteten Wohnboxen besteht. Ein Gemeinschaftsraum und ein großzügiges Dachgeschoss laden zum Verweilen ein. „Unsere Hochbeete wären in der Realität auf einer Dachterrasse zu finden, hier haben wir sie jetzt um das Gebäude herum installiert“, meint Többen.

Das Besondere an dem Gebäude: Alle Holzelemente kommen ohne Verleimung aus, sie werden durch eine Steckkonstruktion fest miteinander verbunden. Korkplatten sorgen für eine einheitliche Verkleidung. „Die Hölzer sind außerdem komplett unbearbeitet. Damit kann man alles wieder auseinanderbauen und direkt weiternutzen“, erläutert Max Bierbach, der im Laufe des Projektes sein Studium beendete. Dadurch entstehe – im Gegensatz zu den Abrissarbeiten bei einer regulären Bauweise – kein Abfall.

Eingefasst ist das Gebäude zudem in eine sogenannte Klimahülle, die aus Glas und recyceltem Aluminium besteht. „Wir haben 15 mal 15 Zentimeter große Solarpanels in den Glasflächen der Wände und des Daches verarbeitet“, erklärt Max Brockerhoff weiter. Damit könne man den Energiebedarf des Hauses decken. Elektrisch regelbare Lamellen sorgen für einen raschen Luftaustausch. „Außerdem haben wir eine Lehmziegelwand an der Nordseite installiert, die zusätzlich für ein angenehmes Raumklima sorgt“, ergänzt Max Bierbach. Daneben gibt es ein umfassendes Energie- und Mobilitätskonzept – für den Wettbewerb müssen viele Faktoren beachtet werden. In vielen genormten Aufgaben werden die 16 Gebäude miteinander verglichen.

Und dies haben die Düsseldorfer offenbar gut gemacht: Lange Zeit lagen sie auf Platz eins. „Aber jetzt hat uns das Projekt von Delft aus den Niederlanden überholt“, sagt Bierbach. Noch stünden allerdings einige Bewertungen aus.

Die gute Planung der vergangenen Jahre habe sich ausgezahlt: Als eines von wenigen Teams konnten die Düsseldorfer ihr Projekt innerhalb der Frist von gerade einmal zwei Wochen vollständig aufbauen. „Wir hatten Unterstützung von Baufirmen“, so Brockerhoff. Többen ergänzt: „Bei einem Gewicht von 850 Kilogramm pro Fassadenelement sollte man auch keine ungelernten Studierenden mehr dran lassen.“ Außerdem habe man einen kleinen Standortvorteil, da die eigene Hochschulwerkstatt so nahe gelegen ist, konnte man kleinere, mobile Arbeiten auch dort ausführen.

Max Bierbach, Max Brockerhoff, Naomi Wang und Florian Többen (v. l.) sind Teil des Teams und erklären die Steckbauweise der Holzelemente. Foto: Marvin Hillebrand

Nach dem Ende des Wettbewerbs wird das Gebäude zunächst für drei Jahre stehenbleiben. „In einem Living Lab wird alles auf Langzeit erforscht, das liegt dann aber nicht mehr in unserer Hand“, blicken die Studenten in die Zukunft. Dennoch gebe es auch für sie Möglichkeiten, weiter an ihrem Gebäude zu forschen.