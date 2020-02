Bundesweites Projekt : Helfer für Schlaganfall-Patienten gesucht

Düsseldorf In einem Kurs werden die Ehrenamtler darauf vorbereitet, Betroffene im Alltag zu unterstützen.

(semi) Nach einem Schlaganfall ist meist nichts mehr wie vorher. Jedes Jahr erleiden rund 270.000 Menschen bundesweit einen. Es kommt dann zu einer plötzlichen Durchblutungsstörung im Gehirn, die wiederum zu Sauerstoffmangel im Gehirn führt. Für Erwachsene ist der Schlaganfall die häufigste Ursache für eine Behinderung. Auch wenn die medizinische Nachsorge in der Regel gut geregelt ist, Pflegekräfte zum Beispiel kommen, um beim Anziehen und Waschen zu helfen, brauchen die Betroffenen weitere Unterstützung, vor allem Informationen, etwa zum Übergang von der Rehabilitationsmaßnahme zur ambulanten Versorgung, zum Einreichen von Anträgen und vielem mehr. Und genau da setzt die Arbeit sogenannter Schlaganfall-Helfer an.

Die „Düsseldorfer Initiative gegen den Schlaganfall“ hat mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf beschlossen, auch Düsseldorfer dazu auszubilden. „Die Schlaganfall-Helfer bieten betroffenen Menschen Hilfe im Alltag, etwa beim Einkaufen, bei der häuslichen Pflege, bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung und entlasten so auch die pflegenden Angehörigen“, sagt Professor Rüdiger Seitz. Er ist Vorsitzender des Vereins „Düsseldorfer Initiative gegen den Schlaganfall“ und leitet auch die Neurologie an der Düsseldorfer LVR-Klinik. Die Helfer sollen den Betroffenen „beratend zur Seite stehen“ und „Orientierung geben“ zu verschiedenen Fragen rund um den Schlaganfall, auch bei Anträgen und Kommunikation, zum Beispiel mit der Kranken- oder Pflegekasse. „Die Schlaganfall-Helfer können Betroffene an die richtige Beratungsstelle vermitteln“, sagt Seitz.