Geldspenden und Hilfsgüter So helfen Düsseldorfer den Erdbeben-Opfern in Marokko

Beide Männer haben Wurzeln in Marokko und sind in Düsseldorf geboren. Deshalb bezeichnen sie sich in Anlehnung an das Wappentier beider Orte als „Löwenkinder“. Mit seinem Verein unterstützt Karim Lahmidi seit Jahren Waisenkinder weltweit und half auch den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien im Februar dieses Jahres. Er sagt: „Bei dem aktuellen Projekt sind natürlich noch mal andere Emotionen dabei.“