Gut gemacht Geschenke und eine Weihnachtsfeier für obdachlose Menschen

Deutsche Bank Eine Weihnachtsfeier für die Tagesstätte Shelter, den Treff für wohnungslose Menschen, machte die Deutsche Bank Düsseldorf durch eine Spende möglich. Das Team der Deutschen Bank Düsseldorf übergab eine Spende in Höhe von 800 Euro für eine Weihnachtsfeier. Außerdem backten 19 Mitarbeiter der Deutschen Bank im Vorfeld Kekse und anderes Gebäck für die Weihnachtsfeier, die sie in selbst gestalteten Tüten verpackt, übergaben. Die Mitarbeiter im Shelter ermöglichen wohnungslosen Menschen eine Erleichterung des Alltags, beispielsweise durch Wäsche waschen, Internetzugang, Gespräche oder der Möglichkeit eines Ein-Euro-Jobs. Die Menschen erhalten außerdem medizinische Versorgung und eine Postadresse in der Tagesstätte. Simone Rode-Klinkenberg von der Deutschen Bank in Düsseldorf: „Die Mitarbeitenden sind ganzjährig für die Bedürftigen zur Stelle und unterstützen, wo sie können. Die Winterzeit ist besonders hart für die Obdachlosen. Bei der Weihnachtsfeier helfen wir daher sehr gerne und möchten den Menschen dort eine kleine Freude bereiten.“