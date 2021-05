Corona in Düsseldorf : Hausärzte bekommen mehr Impfstoff

Düsseldorf Knapp 6200 Impfdosen pro Woche werden derzeit an die Praxen geliefert. Das Impfzentrum wird von größeren Zuweisungen wohl nicht profitieren.

Gibt es einen Engpass bei den Impfstoffen? Mit dieser Frage haben sich zwei Leser an unsere Redaktion gewandt. Hintergrund: Ein Leser sollte nach eigenen Angaben am Sonntag das Impfzentrum wegen angeblichen Astrazeneca-Impfstoffmangels wieder verlassen, ein anderer beklagt, dass es derzeit nicht möglich sei, einen Impftermin zu bekommen.

Tatsächlich erhalten nach Auskunft der Stadt die Impfzentren zurzeit nur ein sehr begrenztes Impfstoffkontingent, da jetzt deutlich mehr Impfstoffe in die Arztpraxen geliefert werden. In Düsseldorf seien es derzeit 6192 Impfdosen pro Woche. Die Städte erhalten wöchentlich eine Mitteilung durch das Land, mit welcher Menge an Vakzinen sie rechnen können. Am Samstag wurden lediglich 2752 Impfdosen in der Arena verimpft, oft waren es mehr. In den nächsten Tagen sollen jeweils um die 3200 Impfungen pro Tag möglich sein, rund 1400 Dosen entfallen auf Erstimpfungen. Die von der Bundesregierung angekündigten Lieferausweitungen werden nach Angaben der Stadt den niedergelassenen Ärzten und den Betriebsärzten zur Verfügung gestellt. Bei den Impfzentren werde sich das aktuelle Niveau halten.