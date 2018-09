Düsseldorfer Hauptbahnhof zeitweise von Stromausfall betroffen

Strom am Düsseldorfer Hauptbahnhof läuft wieder

Kein Licht in den Geschäften am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Montagvormittag waren einige Straßen rund um den Hauptbahnhof in Düsseldorf ohne Strom. Auch der gesamte Bahnhof war betroffen. Grund dafür war offenbar ein Kurzschluss. Inzwischen läuft wieder alles.

In Düsseldorf HBF ist gerade Stromausfall. Alles ist Dunkel und nichts wird angezeigt. Ist heute so'n richtiger Montag

Die Ursache für den Stromausfall war den Experten der Netzagentur zufolge ein Kurzschluss am Hauptbahnhof. Offenbar sei es in den technischen Anlagen der Bahn zu dem Kurzschluss gekommen. „In dessen Folge kam es zu den Störungen in den Straßen um den Hauptbahnhof“, sagte der Sprecher.