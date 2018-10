Düsseldorfer Hauptbahnhof: Neue Wohnungen, Hotels und andere Bauvorhaben

Düsseldorf Das Bahnhofsviertel der Landeshauptstadt wird sein Gesicht bald stark verändern. Neue Wohnungen und neue Hotels werden gebaut, und auch der Vorplatz soll ein neues Gesicht erhalten. Wir geben einen Überblick, was geplant ist und wie der Zeitplan der einzelnen Projekte aussieht.

Neuer Radweg Auf einer Länge von 1,3 Kilometern soll an der bis zu siebenspurigen Verkehrsachse neben dem Bahnhof ein durchgehender Radweg entstehen. Der 1,60 Meter breite Streifen soll die Sicherheit der Radfahrer erheblich verbessern – und eine wichtige Lücke bei der Anbindung der Außenstadtteile an die Innenstadt schließen. Das Prestige-Projekt für eine Verkehrswende kostet drei Millionen Euro; der Betrag beinhaltet allerdings auch andere Arbeiten von neuen Verkehrsinseln über eine Erneuerung der Fahrbahn bis zu Verbesserungen für Mobilitätseingeschränkte. Der Stadtrat hat bereits vor genau einem Jahr seine Zustimmung gegeben. Zu sehen ist aber noch nichts. Im Rathaus spricht man von „technischen Verzögerungen“ und „Optimierungsbedarf“. Wie es heißt, sollen die Arbeiten aber noch in diesem Jahr starten.

Grand Central Auf dem ehemaligen Gelände der Paketpost zwischen Erkrather und Kölner Straße entsteht eines der spannendsten Wohnbauprojekte der Stadt. Der Abriss der Postgebäude läuft bereits, danach soll der Hochbau beginnen. Der Investor Catella will 1000 Wohnungen errichten und investiert 500 Millionen Euro. Catella-Chef Klaus Franken nennt als Zielgruppe den „gehobenen bis unteren Mittelstand“. Es gibt Eigentumswohnungen, frei finanzierte, preisgedämpfte und öffentlich geförderte Wohnungen. In drei Hochhäusern, die je 60 Meter hoch sein werden, sind 300 Wohnungen vorgesehen. In vermutlich zweien werden Eigentumswohnungen entstehen. 4000 bis 9000 Euro pro Quadratmeter sind als Kaufpreis zu erwarten.

Hotels an der Harkortstraße Der Investor GBI baut auf dem ehemaligen Gelände der Verladestation für Auto-Reisezüge drei Hotels: ein „Adina“ (201 Longstay-Apartments, am nächsten zum Bahnhof), 219 Zimmer im „Hampton by Hilton“ in der Mitte, 297 Zimmer im „Premier Inn“ am Mintropplatz. Im Erdgeschoss ist Gastronomie vorgesehen, zum Projekt gehört auch ein neuer Durchweg in Richtung Mintropplatz. Eigentlich sollten auch Studenten-Wohnungen entstehen, dies scheiterte aber an zu hoher Lärmbelastung. Der Abriss läuft bereits. Fertiggestellt werden die drei Hotels nach aktueller Planung bis zum Sommer 2021. Die Baugenehmigung und der Baustart werden für Frühjahr 2019 erwartet.