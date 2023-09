Umbau in Düsseldorf Das sind die Pläne für den Hauptbahnhof

Auch wenn noch viele Fragen offen sind, die Planungen für den neuen Hauptbahnhof gehen voran. Der Stand der Dinge liegt den politischen Gremien vor, angefangen mit der Bezirksvertretung am Freitag. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 9. November grünes Licht für die dritte Rahmenvereinbarung zwischen Stadt und DB Station&Service AG geben. Sie beinhaltet Regelungen zur Vergabe und Finanzierung von Gutachten zu rund zehn Themenfeldern für einen gemeinsamen Bebauungsplan.